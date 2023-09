Omzet Ease2pay gedaald Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Ease2pay heeft in de eerste zes maanden van 2023 minder omzet behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dit meldde het bedrijf vrijdag nabeurs. De halfjaaromzet daalde licht tot 1,4 miljoen euro, van 1,6 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. De platformomzet nam in deze periode wel toe, met 38 procent op jaarbasis tot 967.000. De platformomzet was een jaar eerder 700.000 euro. Het verlies van Ease2pay nam af, van 1,3 miljoen euro in de eerste zes maanden van 2022 naar 888.000 euro eind juni. De operationele kosten halveerden ruimschoots, met 57 procent op jaarbasis tot 365.000 euro, zei Ease2pay. Jaarcijfers 2022 Het bedrijf kwam vrijdag ook met jaarcijfers voor 2022. Afgelopen jaar werd een omzet gerealiseerd van bijna 3,4 miljoen euro, tegenover 354.000 euro in 2021. "De omzet is sterk gestegen, als gevolg van de overname van Involtum in januari 2022 en door toename van het aantal parkeertransacties", zei het bedrijf. Onder de streep bleef in 2022 een verlies van 26,8 miljoen euro over. Dat was in 2021 nog een veel kleiner verlies van 808.000 euro. "Het nettoverlies wordt met name veroorzaakt door de afboeking van goodwill, als aangekondigd in Ease2pay’s persbericht van 20 april 2023. De hoogte van deze goodwill-afboeking is uitgekomen op 23,8 miljoen euro", aldus het bedrijf. Ease2pay meldde vrijdag verder dat de controle van de jaarrekening over boekjaar 2022 in een afrondende fase zit. "De directie verwacht de gecontroleerde jaarrekening en het bestuursverslag in de komende weken te kunnen publiceren en op dat moment tevens de oproep te doen voor een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders waarin de jaarrekening 2022 zal worden voorgelegd ter vaststelling", zei het bedrijf. Bron: ABM Financial News

