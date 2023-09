Eigen vermogen Cumulex blijft fors negatief

(ABM FN) Cumelex heeft gedurende de eerste helft van 2023 een verlies geboekt van 45.000 euro. Dit maakte het beursfonds zonder activiteiten vrijdagmiddag bekend.

Omgerekend bedroeg het verlies per aandeel in het eerste halfjaar 0,08 euro. Ook maakte het bedrijf bekend dat het eigen vermogen fors negatief blijft. Dat is inmiddels 2,4 miljoen euro negatief.

De gemaakte kosten voor het eerste halfjaar betreffen onder andere administratie, jaarrekening, aandeelhoudersvergadering en de beursnotering. Er waren geen inkomsten.

Ten slotte maakte Cumulex bekend dat het onverminderd van plan is om 65 procent van AA Circular over te nemen van grootaandeelhouder Value8. Voor de afronding van deze transactie is de goedkeuring van de financiële instelling van AA Circular benodigd. Deze is nog niet ontvangen.

Cumulex meldde begin 2022 dat er overeenstemming was bereikt over de overname van het belang in AA Circular.