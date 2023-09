Belgische toezichthouder keurt overname van ForFarmers Belgium goed Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ForFamers

(ABM FN-Dow Jones) De Belgische Mededingingsautoriteit heeft donderdag groen licht gegeven voor de overname van ForFarmers Belgium door Arvesta. Dit meldde de toezichthouder nabeurs. "In haar beslissing van 28 september 2023 stelt de BMA vast dat aan de voorwaarden voor de toepassing van de vereenvoudigde procedure is voldaan en dat de aangemelde concentratie geen aanleiding geeft tot verzet", aldus de toezichthouder. De overname ter waarde van 25 miljoen euro werd in april dit jaar aangekondigd. Bron: ABM Financial News

