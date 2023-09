RoodMicrotec aan de slag voor Angst+Pfister Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: RoodMicrotec

(ABM FN-Dow Jones) RoodMicrotec gaat testen uitvoeren voor Angst+Pfister Sensors and Power, onderdeel van de Angst+Pfister Group. Dit maakte Rood donderdagochtend bekend zonder financiële details te verstrekken. Rood gaat temperatuursensoren testen die extreem kleine temperatuurverschillen kunnen vaststellen. Dergelijke sensoren worden onder meer gebruikt in de industrie en door medtechbedrijven. Bron: ABM Financial News

