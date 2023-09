NX Filtration levert aan brouwerij Carlsberg Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NX Filtration

(ABM FN-Dow Jones) NX Filtration is leverancier geworden van membraanfilters aan de Deense bierbrouwer Fredericia van Carslberg. Dit maakte de ontwikkelaar en leverancier van filtertechnieken voor water- en dranken donderdag bekend zonder financiële details te verstrekken. Voor de levering is het bedrijf een samenwerking aangegaan met het Deense NS Filtration, die de membraanfilters installeerde en zorg draagt voor ondersteuning ter plaatse. Het aandeel NX Filtration leverde woensdag 6,3 procent in op 7,00 euro. Bron: ABM Financial News

