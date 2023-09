Alibaba wil logistiek bedrijf Cainiao naar beurs in Hongkong brengen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Alibaba is van plan om zijn logistieke dochter Cainiao naar de beurs in Hongkong te brengen. Dit meldde Alibaba dinsdag in een document ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Volgens Alibaba komt deze spin-off beide bedrijven ten goede. Na de afsplitsing houdt Alibaba een belang van meer dan 50 procent in Cainiao, zei de Chinese e-commercereus dinsdag. Het belang is momenteel 69,54 procent. "Details met betrekking tot de voorgenomen spin-off, inclusief de omvang en structuur van het aanbod, de verwachte daling van het belang van Alibaba in Cainiao, zijn nog niet definitief vastgesteld", zei Alibaba dinsdag. Cainiao werd in 2013 opgericht. In boekjaar 2022 verwerkte het bedrijf meer dan 4,5 miljoen pakketten per dag. Alibaba besloot eerder dit jaar om zich op te splitsen in zes bedrijven. Een aantal daarvan zou mogelijk naar de beurs worden gebracht. Eén daarvan is Cainiao. Aandelen van Alibaba noteerden dinsdag in de Amerikaanse voorbeurshandel ruim een half procent lager. Bron: ABM Financial News

