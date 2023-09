Air France-KLM bestelt 50 Airbus 350-vliegtuigen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Air France

(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM is van plan om 50 Airbus A350-900 en A350-1000 vliegtuigen te bestellen, met aankooprechten voor 40 extra vliegtuigen, om de vernieuwing van haar langeafstandsvloot te versnellen. Dit meldde het luchtvaartbedrijf maandagavond. De eerste leveringen worden verwacht in 2026. De vliegtuigen vervangen vliegtuigen van de vorige generatie, namelijk Airbus A330 en oudere Boeing 777-vliegtuigen. De vijftig toestellen worden verdeeld tussen KLM en Air France op basis van toekomstige marktontwikkelingen en regelgeving. De Airbus A350 zal bij KLM naar verwachting vanaf 2026 worden ingezet voor intercontinentale vluchten ter vervanging van de huidige Boeing 777-200ER, Airbus A330-200 en Airbus A330-300. De nieuwe order komt bovenop een bestaande order van Air France-KLM voor 41 Airbus A350-900's voor Air France, waarvan er tot nu toe 22 zijn geleverd. Air France-KLM behoort ook tot de eerste klanten van de Airbus A350 Full Freighter-versie van het vliegtuig en heeft 8 toestellen besteld om zijn vrachtvloot te vernieuwen en uit te breiden. Air France-KLM wordt daarmee 's werelds grootste exploitant van vliegtuigen uit de Airbus A350-familie, zei het bedrijf. De Airbus A350 staat symbool voor de overgang naar een duurzamere luchtvaartindustrie. Het vliegtuig verbruikt 25 procent minder brandstof dan een vliegtuig van dezelfde grootte van de vorige generatie, dankzij het gebruik van lichtere materialen. In 2028 zal het aandeel nieuwe generatie vliegtuigen in de vloot van Air France-KLM 64 procent bedragen, vergeleken met 5 procent in 2019. Bron: ABM Financial News

