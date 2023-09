Beursblik: outlookverhoging ASMI in de maak

(ABM FN-Dow Jones) ASM International zal dinsdag tijdens een beleggersdag de outlook naar boven bijstellen. Dit verwachten analisten geraadpleegd door ABM Financial News.

"We verwachten dat ASMI de omzetoutlook voor 2025 verhoogt van 2,8 tot 3,4 miljard euro naar 2,9 tot 3,9 miljard euro", schreef analist Didier Scemama van Bank of America in een vooruitblik op de beleggersdag. Scemama merkte dan ook op dat zijn eigen omzettaxaties 5 tot 11 procent boven die van de analistenconsensus liggen. "We verwachten dat ASMI structureel beter zal presteren dan de markt voor wafer fab equipment." En dat dankt ASMI aan zijn technologieën ALD, waarmee het een marktaandeel van 55 procent heeft, en Epitaxy.

Scemama baseert zijn positieve verwachtingen op de eindmarkten voor 5G, kunstmatige intelligentie en elektrische auto's.

Ook analist Nigel van Putten van Morgan Stanley verwacht ook dat ASMI de omzetoutlook voor 2025 zal verhogen. Hij gaat uit van een verhoging naar 3,0 tot 3,8 miljard euro.

ASMI heeft geen schulden en een belang van 25 procent ASM PT, "en dit geeft opties", aldus Scemama. In 2025 zou ASMI wel eens 11 procent van zijn marktkapitalisatie kunnen laten terugvloeien naar de aandeelhouders.

Bank of America houdt er ook rekening mee dat ASMI voor het eerst een outlook voor 2027 zal afgeven. Morgan Stanley heeft daarvoor 4,3 tot 5,1 miljard euro in de boeken staan.

Analist Marc Hesselink van ING heeft ook alle vertrouwen in een aanhoudende groei en mikt op een samengestelde jaarlijkse omzetgroei voor ASMI van 15 procent na 2025. De analistenconsensus mikt volgens ING op een groei van 10 procent.

Outlook 2023

In het lopende derde kwartaal rekent ASMI op een omzet van 580 tot 620 miljoen euro. De orders zullen lager uitvallen dan in de eerste drie maanden, maar daarvoor had ASMI bij de eerstekwartaalcijfers al gewaarschuwd. De afname zal echter minder sterk zijn dan in het tweede kwartaal, verwacht ASMI.

Voor de tweede jaarhelft rekent ASMI op een omzetdaling van 10 procent of meer, in vergelijking tot de eerste zes maanden.

Toch verwacht ASMI voor 2023 nog altijd een omzetgroei met een enkelcijferig percentage, bij constante wisselkoersen en inclusief de overname van LPE.

Verder rekent ASMI op een daling van de investeringen in wafer-apparatuur met 15 tot 20 procent. Bij de cijfers over het eerste kwartaal waarschuwde ASMI nog dat de daling eerder in de buurt van de 20 procent zou uitkomen.

Volgens analist Simon Coles Barclays heeft ASMI de potentie om in het vierde kwartaal een record hoeveelheid orders binnen te halen.

Bank of America heeft een koopadvies op ASMI met een koersdoel van 521,00 euro. ING zit daar net iets onder met 500,00 euro. "ASMI wordt verhandeld tegen een significante premie ten opzichte van sectorgenoten, maar we denken dat dit gerechtvaardigd is gezien het betere groeiprofiel en dito voorspelbaarheid", aldus Hesselink van ING.

Barclays heeft een Gelijkgewogen advies met een koersdoel van 415,00 euro. Ook Morgan Stanley heeft een Gelijkgewogen advies, maar met een koersdoel van 430,00 euro.