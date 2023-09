Aandeelhouders Vivoryon keuren benoeming nieuwe bestuurders goed Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aandeelhouders van Vivoryon hebben de benoeming van verschillende nieuwe bestuursleden goedgekeurd. Dit maakte het bedrijf met een notering aan het Damrak vrijdag bekend. Aandeelhouders gingen met alle agendapunten akkoord. Onder meer Frank Weber en Anne Doering maken daardoor nu als uitvoerende bestuurders deel uit van de board. Het aandeel Vivoryon steeg vrijdag met 1,1 procent tot 12,52 euro. Bron: ABM Financial News

