Beursblik: Degroof Petercam zet NX Filtration op kooplijst

Beeld: NX Filtration

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft NX Filtration op de kooplijst gezet met een koersdoel van 11,97 euro. Dit bleek vrijdag uit een rapport van analist Fernand de Boer. De analist wijst op de innovatieve technologie van het bedrijf, die internationale erkenning heeft verworven. "NX maakt een sterke groei door, met als doel de komende 10 jaar maar liefst 10 procent van de waterbehandelingsmarkt te veroveren", aldus De Boer. Sinds 2020 is de omzet fors gestegen en de analist verwacht dat het bedrijf een positief EBITDA en netto resultaat zal behalen in respectievelijk 2026 en 2028. De Boer schat in dat de totale omzet in 2032 zal uitkomen rond de 570 miljoen euro, met een EBITDA-marge van bijna 28 procent. Het aandeel NX Filtration steeg vrijdagochtend met 2,3 procent tot 8,00 euro. Bron: ABM Financial News

