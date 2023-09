Berenberg verlaagt koersdoel NX Filtration stevig Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NX Filtration

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor NX Filtration verlaagd van 16,00 naar 12,50 euro, maar handhaafde het koopadvies. Dit bleek vrijdag uit een rapport van de zakenbank. Analisten van Berenberg stelden dat vertragingen om pilotprojecten om te zetten naar volwaardige projecten tot teleurstelling hebben geleid over de groei in de eerste helft van het jaar. Hoewel NX het aantal pilotprojecten de afgelopen jaren met succes en consistent heeft uitgebreid, wat duidelijk de interesse in de technologie van het bedrijf illustreert, kostte het volgens Berenberg nu meer moeite om de pilots te converteren naar volwaardige opdrachten. Berenberg wees er in het rapport op dat dit vooral geldt voor grote gemeentelijke projecten in de westerse wereld. Bovendien heeft de coronapandemie en de oplopende inflatie de investeringsbudgetten van sommige klanten beïnvloed. Als gevolg van de vertragingen bedroeg de omzetgroei in het eerste halfjaar slechts 1 procent. Echter, de zakenbank verwacht dat de groei in de tweede helft van het jaar opnieuw zal versnellen en dat NX een "geweldige groei" zal laten zien. Hoewel de analisten blijven geloven in het succes van het bedrijf op de lange termijn, nemen zij een wat voorzichtigere houding aan ten aanzien van het groeitraject op de korte termijn. Het aandeel NX Filtration sloot donderdag op 7,82 euro. Bron: ABM Financial News

