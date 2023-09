Beursblik: JP Morgan verwacht meevaller bij NN Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NN

(ABM FN-Dow Jones) JP Morgan heeft NN Group op een lijstje gezet met aandelen waar de bank nieuws over verwacht dat de koers positief kan aanjagen. Dat blijkt uit een rapport van de Amerikaanse zakenbank. De Nederlandse verzekeraar krijgt samen met negen andere aandelen de status Positive Catalyst Watch, omdat JP Morgan verwacht dat NN zijn voor 2025 gestelde doelstelling om 1,8 miljard euro operationeel kapitaal te genereren al dit jaar gaat halen. De analisten denken namelijk dat er in de tweede jaarhelft 860 miljoen euro aan kapitaal zal worden gegenereerd, wat het jaartotaal op 1,86 miljard euro zou brengen. Omdat het eerste halfjaar enkele meevallers bevatte, zoals lager dan gemiddelde weergerelateerde schade in Nederland, zal NN in de komende jaren dichtbij dit jaarniveau blijven, voorziet de bank. Daarnaast heeft de aanpassing van de boekhouding aan de IFRS17-verslagregels het verdienvermogen van NN sterk vergroot en dit zal naar verwachting van de zakenbank leiden tot een hogere consensusverwachting voor de operationele winst. JP Morgan zit met zijn verwachting voor de operationele winst van NN 26 procent hoger dan de consensus. De bank heeft een Overwogen advies op het aandeel. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.