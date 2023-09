Veon lost obligaties eerder af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: VEON

(ABM FN-Dow Jones) Veon gaat een tweetal obligaties vervroegd aflossen. Dit maakte het telecombedrijf met een notering aan het Damrak woensdag bekend. Het betreft de volledige aflossing van obligaties met een vervaldatum in december dit jaar en in juni 2024. De twee leningen hebben een omvang van respectievelijk 700 miljoen dollar en 900 miljoen dollar. "De vroege aflossing past binnen ons strategische doelen om de gemiddelde looptijd van schulden terug te brengen en om proactief aflopende obligaties aan te pakken", aldus CFO Joop Brakenhoff. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.