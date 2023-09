Topman Accsys wil geen herbenoeming Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Voorzitter Stephen Odell wil niet worden herbenoemd tijdens de jaarvergadering op 20 september aanstaande. Dit maakte Accsys dinsdagochtend bekend. Trudy Schoolenberg zal nu de rol van voorzitter ad interim vervullen. Accsys gaat op zoek naar een permanente voorzitter. Vanwege het besluit van Odell komt agendapunt 3 van de jaarvergadering te vervallen. Begin september liet Accsys weten dat de resultaten dit boekjaar niet aan de marktverwachtingen zullen voldoen door tegenwind in het Verenigd Koninkrijk, Europa en Noord-Amerika. Accsys zal de halfjaarcijfers, voor de periode eindigend op 30 september, bekendmaken op 21 november 2023. Bron: ABM Financial News

