Apple verlengt deal met Qualcomm

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Apple heeft een overeenkomst met Qualcomm voor levering van moderne chips met drie jaar verlengd. Dit meldde Qualcomm maandagmiddag. Deze verlenging is een teken dat Apple meer tijd nodig heeft om zijn eigen microchip te ontwikkelen en produceren. De nieuwe overeenkomst dekt de lancering van nieuwe smartphones van Apple in 2024, 2025 en 2026, meldde Qualcomm. Verwacht werd dat de overeenkomst dit jaar door Apple zou worden beëindigd. Financiële details meldde Qualcomm niet. Het aandeel lijkt vanmiddag ruim 5 procent hoger van start te gaan. Bron: ABM Financial News

