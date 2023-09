Verlies Vivoryon loopt iets terug Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Vivoryon heeft het verlies in de eerste helft van 2023 iets zien teruglopen, maar omzet werd er nog altijd niet geboekt. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Duitse biotechbedrijf met een notering in Amsterdam. Het afgelopen half jaar spendeerde Vivoryon 6,3 miljoen euro aan R&D. Dat is ruim minder dan de 11,1 miljoen euro een jaar eerder. Naar eigen zeggen werd er vooruitgang geboekt met de verdere ontwikkeling van behandelingen voor Alzheimer. Netto leed het bedrijf een verlies van 10,7 miljoen euro, ten opzichte van 12,6 miljoen euro in de eerste zes maanden van 2022. Eind juni had Vivoryon nog 29,6 miljoen euro in kas, ten opzichte van 26,6 miljoen euro aan het einde van 2022. In mei plaatste de onderneming met succes voor ruim 25 miljoen euro aan aandelen. De onderneming stelt dat het in ieder geval genoeg geld in kas heeft om zijn activiteiten tot in de tweede helft van 2024 te financieren. Vivoryon houdt op 15 september een buitengewone aandeelhoudersvergadering om Frank Weber als CEO te benoemen en daarmee als opvolger van Ulrich Dauer. Om een soepele overgang te garanderen blijft Dauer tot eind dit jaar aan als adviseur. Tegelijk wordt Anne Doering Chief Strategy & Investor Relations Officer. Ook deze benoeming staat voor 15 september op de agenda. Bron: ABM Financial News

