Beursblik: Degroof Petercam verlaagt koersdoel TKH Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het koersdoel voor TKH verlaagd van 61,00 naar 55,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Dit bleek woensdag uit een rapport van de bank. Analist Michael Roeg merkte op dat TKH erg veerkrachtig is gebleken tijdens en na de coronacrisis, waardoor Degroof de ramingen voor 2021 en 2022 verhoogde. Ook de voorziene terugval in 2022 als gevolg van de nodige macro-economische onzekerheid bleek uiteindelijk minder heftig dan verwacht, waardoor Roeg opnieuw zijn ramingen verhoogde. In het tweede kwartaal van dit jaar zag de analist evenwel een autonome groeivertraging, terwijl de rentelasten hoger waren en ook de kosten hoger uitvielen als gevolg van het aannemen van nieuw personeel. Hierdoor viel de afgegeven outlook door TKH tegen, aldus Roeg. Degroof verlaagde zijn omzet- en winstramingen voor de komende jaren met 3 tot 5 procent. Voor de operationele winst gingen de ramingen met 6 tot 10 procent omlaag. Zodoende kwam de analist tot een lager koersdoel. Het aandeel TKH koerste woensdagochtend 0,2 procent hoger op 42,26 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.