Inpost overtreft verwachtingen

Beeld: InPost

(ABM FN-Dow Jones) InPost heeft in het tweede kwartaal de EBITDA-verwachtingen overtroffen, na een sterk herstel van de winstgevendheid. Dit stelde analist David Kerstens van Jefferies woensdagochtend in een rapport. Kerstens wees op de EBITDA, die over het tweede kwartaal de consensus overtrof met 9 procent als gevolg van een sterker dan verwacht herstel van de winstgevendheid in Polen. Inpost profiteerde van prijsverhogingen en verminderde de verliezen in het Verenigd Koninkrijk als gevolg van het distributiepartnerschap met Menzies. Verder wees de analist erop dat de groei van het pakketvolume met 19 procent laat zien dat InPost marktaandeel blijft winnen. Pakketbezorging via de kluisjes van InPost is handiger en goedkoper dan bezorging aan de deur, zo stelde Kerstens. Ook constateerde Kerstens dat de schulden werden verlaagd. InPost blijft onder de Europese midcaps volgens de analist een van de topkeuzes voor de tweede helft van 2023. Jefferies blijft positief over de vooruitzichten van Inpost en handhaafde het koopadvies en koersdoel van 13,00 euro. Het aandeel sloot dinsdag op 10,72 euro. Bron: ABM Financial News

