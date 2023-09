Accsys denkt niet aan marktverwachtingen te kunnen voldoen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Accsys

(ABM FN-Dow Jones) Accsys Technologies verwacht dat de resultaten in het fiscale jaar 2024 onder de marktverwachtingen zullen uitkomen, vanwege tegenwind in het Verenigd Koninkrijk, Europa en Noord-Amerika. Dit maakte het bedrijf vrijdagochtend in een handelsupdate bekend. Het bedrijf gaf aan dat het handelsklimaat voor de bouw- en woningbouwmarkten in Groot-Brittannië, Europa en het noorden van Amerika verder is verzwakt, mede door de stijgende rentetarieven en de hogere inflatie. Daarnaast worden distributeurs van bouwproducten in de VS en Europa geconfronteerd met aanzienlijke volumedalingen, waarbij sprake was van een hoge voorraadafbouw. Als gevolg hiervan heeft Accsys een verzwakking van de vraag naar zijn producten waargenomen. Gezien de marktonzekerheid en de aanhoudende markttrends die naar verwachting op de korte termijn zullen aanhouden, houdt Accsys er rekening mee dat de verkoopvolumes en inkomsten voor het volledige boekjaar 2024 onder de huidige marktverwachtingen zullen liggen, waarbij de EBITDA waarschijnlijk zelfs "aanzienlijk" onder de verwachtingen zal liggen. De uitdagende handelsomstandigheden zullen volgens het bedrijf aanhouden tot ten minste de tweede helft van het kalenderjaar 2024. Met het oog op deze verslechterende omstandigheden neemt Accsys per direct maatregelen om de bedrijfskosten te verlagen, het werkkapitaal te optimaliseren en om verdere kostenbesparingen door te voeren. Accsys zal zich ook blijven richten op het verbeteren van de efficiëntie van de fabriek in Arnhem en de voltooiing van de Kingsport-fabriek, wat nog steeds medio 2024 wordt verwacht. Het bedrijf zal zijn tussentijdse resultaten voor de zes maanden eindigend op 30 september 2023 bekendmaken op 21 november 2023. Bron: ABM Financial News

