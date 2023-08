Johnson & Johnson verlaagt outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Johnson & Johnson heeft na de afsplitsing van onderdeel Kenvue, het voormalige Consumer Health, de outlook aangepast. Dit bleek woensdag uit een persbericht van het Amerikaanse farmabedrijf. De omzet zal in 2023 nu tussen de 83,2 en 84,0 miljard dollar uitkomen, denkt Johnson & Johnson. Inclusief Kenvue zou dit 98,8 tot 99,8 miljard dollar zijn geweest. De aangepaste winst per aandeel komt zonder Kenvue in 2023 naar verwachting uit tussen de 10,00 en 10,10 dollar tegen 10,70 tot 10,80 dollar, zoals in juli voor de afsplitsing van de consumententak nog werd verwacht. Halfjaarresultaten Johnson & Johnson maakte woensdag ook de halfjaarcijfers bekend, na in de tweede helft van juli ook al de omzet en winst per aandeel te hebben gepubliceerd. De omzet steeg met 5,9 procent naar 42,4 miljard dollar en de aangepaste winst per aandeel met 6,7 procent naar 4,97 dollar. Het aandeel Johnson & Johnson noteert woensdag in de voorbeurshandel 0,2 procent lager. Bron: ABM Financial News

