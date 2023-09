Operaties Kendrion geheel hervat na cyberaanval Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kendrion heeft alle operaties weer volledig draaien na de recente cyberaanval. Dit maakte de specialist in elektromagneten dinsdagochtend bekend. Kendrion maakte op 29 augustus bekend dat het kort daarvoor was getroffen door een cyberaanval. Op het moment van ontdekking heeft de onderneming alle getroffen IT-systemen uitgezet. Kendrion inventariseert momenteel in welke mate data eventueel verloren is gegaan of besmet is geraakt. Het incident heeft volgens Kendrion geen significante invloed op de leveringen aan klanten gehad en zal naar verwachting ook geen significante impact op de resultaten hebben. Correctie: om juiste datum te noemen. Bron: ABM Financial News

