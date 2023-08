Meer operationele kosten voor NX Filtration Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NX Filtration

(ABM FN-Dow Jones) NX Filtration heeft in de eerste helft van dit jaar bij een stabiele omzet het operationeel en nettoverlies zien stijgen. Dit maakte de ontwikkelaar en leverancier van filtertechnieken voor water- en dranken uit Enschede dinsdagochtend bekend. Zoals half juli door de onderneming al gemeld, kwam de omzet over het afgelopen halfjaar uit op 3,74 miljoen euro tegen 3,69 miljoen over de eerste zes maanden van 2022. De brutomarge kwam afgelopen halfjaar uit op 58,9 procent tegen 55,3 procent een jaar eerder. Het operationeel verlies bedroeg 7,45 miljoen euro tegen een verlies van iets meer dan 5,21 miljoen euro over dezelfde periode een jaar eerder. De operationele kosten stegen van 8,90 miljoen euro over de eerste zes maanden van 2022 naar 11,19 miljoen euro. Onder de streep restte een verlies van 4,87 miljoen euro. In de eerste zes maanden van 2022 was dit verlies nog 3,99 miljoen euro. NX had eind juni 82,2 miljoen euro in kas tegen 104,3 miljoen euro eind 2022. De operationele kasstroom was 9,6 miljoen euro negatief. Outlook De omzetverwachting werd vorige maand door NX verlaagd naar een bandbreedte van 10 tot 14 miljoen euro, waar eerder werd uitgegaan van een range van 18 tot 22 miljoen euro. In 2022 bedroeg de omzet nog 8,4 miljoen euro. Analisten van KBC Securities rekenden voorafgaand aan de waarschuwing door de onderneming op 19,6 miljoen euro omzet voor dit jaar. De outlook voor de middellange termijn bleef wel intact. In 2025 kan de EBITDA van NX volgens zakenbank Kempen boven nul uitkomen en in 2027 tussen de 60 en 65 miljoen euro liggen. In het halfjaarverslag noemde NX Filtration 2023 een zogeheten sleuteljaar vanwege, wat het bedrijf noemt, een megafabriek, die naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 moet worden opgeleverd en waarvoor het bedrijf op schema zegt te liggen. De opstart ervan staat gepland in de eerste helft van volgend jaar. Het bedrijf verwacht dat de extra capaciteit die daarmee gepaard gaat, nodig is om aan de vraag te voldoen die in de pijplijn zit, die volgens de onderneming voor de middellange termijn snel groeit. Bron: ABM Financial News

