Lakeman daagt oud-bestuurders Triodos

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Pieter Lakeman start namens 'Stichting Red Triodos' een procedure tegen de oud-bestuurders van Triodos Bank, onder wie de voormalige bestuursvoorzitter Peter Blom, die nu commissaris is bij toezichthouder De Nederlandsche Bank. Dat maakte Lakeman maandag bekend. Lakeman, die optreedt namens de stichting die ruim 450 certificaathouders vertegenwoordigt, heeft als eerste stap gevraagd tot welk bedrag de vier bestuurders verzekerd zijn tegen bedrijfsaansprakelijkheid. Volgens de stichting zijn de certificaathouders gedupeerd doordat de bank sinds 2020 en 2021 weigert hun certificaten terug te kopen op basis van de overeengekomen waarderingsgrondslagen. In maart stelde het Hof Amsterdam vast dat de vier oud-bestuurders tekort zijn geschoten, stelt Lakeman, en mogelijk onvoldoende rekening hielden met de belangen van de certificaathouders. Dit maakt de schadeclaim kansrijk, denkt Lakeman. Volgens hem zijn de certificaathouders verkeerd geïnformeerd door de bestuurders, nadat de handel in de certificaten werd opgeschort. Dit zou hen miljoenen euro's hebben gekost. De claim richt zich in eerste instantie op de bestuurders. Afhankelijk van hun reactie beslist de stichting wanneer er juridische stappen tegen de bank zelf worden ondernomen. Lakeman zegt ook bereid te zijn in gesprek te gaan over een goede schade-afhandeling door de bank. Peter Blom, die in september 2021 benoemd werd tot lid van de Raad van Commissarissen van De Nederlandsche Bank, legde dit commissariaat in november 2022 tijdelijk neer in verband met de discussie rond de rol van oud-bestuurders van Triodos Bank. Bron: ABM Financial News

