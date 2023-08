ING: resultaten Van Lanschot waren solide waar het telt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Van Lanschot Kempen

(ABM FN-Dow Jones) Van Lanschot Kempen heeft in de eerste jaarhelft een lager dan verwachte winst en operationeel resultaat geboekt, met goede resultaten bij de Private Bank en tegenvallende bij de zakelijke tak. Dat stelde ING donderdag in een rapport. De fee-inkomsten waren wat lager en de rentebaten juist wat hoger dan verwacht, maar de tegenvaller zat in de financiële transacties en dat stelt gerust, volgens analist Jason Kalamboussis. Dit onderdeel weerspiegelt de hogere financieringskosten die de bank heeft voor zijn obligaties, in het hogere renteklimaat. De kosten waren lager dan verwacht en dat is belangrijk, stelde de analist, maar die kosten moeten nog wel omlaag om te laten zien dat Van Lanschot waarde kan toevoegen met zijn overnames. De instroom van nieuw beheerd vermogen bij de Private Bank is sterk en dit onderdeel blijft boven verwachting presteren, stelde ING. Al met al waren de resultaten solide waar het telt, ondanks de tegenvallende nettoresultaten, volgens Kalamboussis. ING heeft een koopadvies met een koersdoel van 37,50 euro. Het aandeel Van Lanschot Kempen stond donderdag 7,6 procent lager op 27,30 euro. Bron: ABM Financial News

