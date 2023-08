Citi haalt Galapagos van de kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Citi Research heeft donderdag het advies voor Galapagos verlaagd van Kopen naar Houden en het koersdoel van 51,00 naar 41,00 euro. Dit bleek uit een rapport van de Amerikaanse bank. De analisten van Citi wezen op bezorgdheid onder beleggers over de pijplijn van Galapagos. Met een kaspositie van 4 miljard euro zou het nieuwe management onder leiding van CEO Paul Stoffels de pijplijn moeten kunnen aanvullen. "Het tempo van overnames en de keuze voor oncologie maken beleggers sceptisch", aldus Citi. Dat wordt nog een versterkt door de verslechterde voorutizichten voor de omzet met Jyseleca, menen de analisten, en door vertragingen in de pijplijn. Citi verlaagde de omzettaxaties voor Galapagos significant met 10 tot 30 procent, hoewel dit een beetje werd opgevangen door lagere kosten die de bank verwacht. De verwachting dat Galapagos in 2025 'break even' draait, "oogt niet realistisch", volgens de zakenbank. Het aandeel Galapagos daalt donderdag 3,1 procent naar 34,41 euro. Bron: ABM Financial News

