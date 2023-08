ECB gaat Italiaanse regering aanspreken op winstbelasting banken Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank zal de Italiaanse regering aanschrijven over de onverwachte belasting van 40 procent op extra winsten van banken die Rome vorige week aankondigde. Dit meldde de Italiaanse krant Corriere della Sera. De ECB was volgens de krant niet op de hoogte van het plan en zal in de brief haar twijfels erover uitspreken. Het is niet ongewoon dat de centrale bank bij regeringen klaagt over dergelijke belastingheffingen. Vorige week maandag maakte Italië zijn belastingplan bekend en ging zo'n 10 miljard euro aan marktwaarde van binnenlandse banken verloren. Daarna volgde wel herstel. Rome draaide de maatregel vervolgens gedeeltelijk terug en zei dat de maatregel zou worden beperkt tot 0,1 procent van de activa van de kredietverstrekkers. Hiermee denkt Italië zo'n 3 miljard euro te kunnen ontvangen, berekende persbureau Bloomberg. Bron: ABM Financial News

