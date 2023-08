Meer omzet maar ook groter verlies voor Avantium Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Avantium

(ABM FN) Avantium heeft in de eerste helft van 2023 de omzet zien stijgen, maar ook het verlies. Dit bleek woensdag voorbeurs uit de cijfers van het concern. Avantium stelt nog steeds een sterke vraag en een toenemende regelgevende ondersteuning vast voor de duurzame materialen en de technologie van de volgende generatie, zo merkte CEO Tom van Aken woensdagmorgen op in een toelichting op de halfjaarcijfers. Het orderboek voor 2023 blijft dan ook goed gevuld. Over de eerste zes maanden van 2023 werd een omzet gerealiseerd van 7,26 miljoen euro, een stijging van 46 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2022. Toen bedroeg de omzet 4,98 miljoen euro. De EBITDA kwam uit op 12,15 miljoen euro negatief, tegenover een verlies van 11,01 miljoen euro over de eerste zes maanden van vorig jaar. Netto was er onderaan de streep een verlies van 20,41 miljoen euro. Dat betekent dat het verlies op jaarbasis met 18 procent is gestegen. De netto cash flow was 8,24 miljoen euro negatief. Dat was nog 37,24 miljoen euro positief over de eerste twee kwartalen van 2022. De kaspositie slonk op jaarbasis met 22 procent tot 56,62 miljoen euro. Avantium zei woensdag te blijven kijken naar aanvullende financieringsopties, zodat er voldoende middelen blijven om de strategie te kunnen uitvoeren. De bouw van de FDCA-vlaggenschipfabriek verloopt volgens schema, waarbij de inbedrijfstelling naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 zal beginnen en de FDCA-productie in de tweede helft van 2024. Bron: ABM Financial News

