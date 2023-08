Avantium ontvangt Europese financiering Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) Avantium heeft een subsidie van 760.000 euro ontvangen van het EU Horizon Europe-programma voor zijn deelname aan het onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma Rebiolution. Dit maakte het bedrijf woensdagmorgen bekend. Het programma is gericht op het ontwerpen en synthetiseren van biobased en biologisch afbreekbare polyestermengsels op basis van furaandicarbonzuur en FDCA en andere biobased monomeren, voor gebruik als plastic coating voor voedselverpakkingen en voor mulchfolies voor landbouwtoepassingen. De subsidie van 0,76 miljoen euro zal in tranches worden uitbetaald aan Avantium over een periode van drie jaar. Avantium heeft de YXY Technologie ontwikkeld die suikers op plantaardige basis omzet in FDCA, dat samen met mono-ethyleenglycol of MEG op plantaardige basis kan worden gepolymeriseerd tot de duurzame kunststof PEF of polyethyleen furanoaat. Als monomeer biedt FDCA de mogelijkheid om een verscheidenheid aan polymeren te maken, van polyesters, polyamiden en polyurethanen tot coatingharsen, weekmakers en andere chemische producten. Avantium is momenteel bezig met de bouw van 's werelds eerste commerciële FDCA-fabriek in het Nederlandse Delfzijl met een capaciteit van 5.000 ton per jaar die in 2024 wordt geopend. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.