Fondsbeheerder Bill Ackman koopt meer aandelen Alphabet

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Vermogensbeheerder Pershing Square Capital Management LP van Bill Ackman heeft meer aandelen Alphabet Class C gekocht tijdens het tweede kwartaal. Dit bleek uit een recente melding bij de bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Pershing Square Capital bezat 9,38 miljoen aandelen Alphabet op 30 juni 2023. Dat is een stijging van circa 1,3 miljoen aandelen in een kwartaal. Op 30 juni had het fonds ook 2,19 miljoen Alphabet Class A aandelen in portefeuille. Dat is evenveel als op 31 maart. In tegenstelling tot Alphabet, verkleinde Pershing Square Capital de belangen in Chipotle Mexican Grill en Lowe's. Bron: ABM Financial News

