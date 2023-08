'Aandeelhouders Credit Suisse naar rechter vanwege overname door UBS' Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Kleine beleggers met aandelen Credit Suisse zullen maandag een rechtszaak aanspannen in Zwitserland om compensatie te krijgen voor de verliezen die zijn geleden als gevolg van de redding van de bank door sectorgenoot UBS. Dit meldde het Zwitserse persbureau AWP Financial News zondag. Volgens AWP steunen zo'n 1.000 aandeelhouders van Credit Suisse de claim. Er lopen inmiddels meerdere rechtszaken tegen de overname. Bron: ABM Financial News

