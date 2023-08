HAL verkoopt meerderheid van belang in IQIP Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) HAL verkoopt 40 procent van zijn belang in IQIP Holding aan het Belgische Ackermans & Van Haaren en 20 procent aan MerweOord. Dit meldde HAL vrijdag nabeurs en werd door Ackermans bevestigd. MerweOord heeft de optie om dit belang gedurende 2024 te verhogen naar 33,33 procent, aldus HAL. Indien deze optie wordt uitgeoefend bezitten HAL, Ackermans en MerweOord elk een derde van de aandelen IQIP. De transactie is gebaseerd op een waarde van de aandelen IQIP, gecorrigeerd voor dividend, van 250 miljoen euro, zei HAL. Afronding van de transactie is onderhevig aan gebruikelijke goedkeuringen van toezichthouders en wordt begin 2024 verwacht. In maart van dit jaar verwierf HAL een 100 procent belang in IQIP, dat zo'n 300 medewerkers heeft en in 2022 een omzet behaalde van ruim 100 miljoen euro. Het bedrijf is een leverancier van funderings- en installatieapparatuur aan onder meer de offshore wind en olie & gas markten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.