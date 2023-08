Winst CTP trekt aan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: CTP

(ABM FN-Dow Jones) CTP heeft in de eerste helft van dit jaar de huurinkomsten zien stijgen en dit vertaalde zich in een hogere aangepaste winst. Dit bleek donderdag uit cijfers van de logistieke vastgoedinvesteerder met een notering in Amsterdam. In het afgelopen halfjaar kwam de aangepaste EPRA-winst uit op 158 miljoen euro, 25,4 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Per aandeel was dit 0,36 euro tegen 0,30 euro vorig jaar. De nettohuurinkomsten stegen over de verslagperiode met 26,8 procent naar 268,3 miljoen euro. De waarde van de vastgoedportefeuille van CTP was op 30 juni 10,99 miljard euro tegen 10,12 miljard euro eind 2022. Volgens CEO Remon Vos werden er in het afgelopen halfjaar veel huurcontracten getekend, waarbij de vraag "robuust" blijft bij een lage leegstand. De zogeheten loan to value steeg op jaarbasis van 45,4 naar 45,9 procent. Outlook Het bedrijf verwacht dit jaar onverminderd een aangepaste EPRA-winst per aandeel te realiseren van 0,72 euro. CTP wil 70 tot 80 procent van deze EPRA-winst uitkeren aan aandeelhouders. Aandeelhouders kunnen over het afgelopen halfjaar een interim-dividend verwachten van 0,25 euro per aandeel, hetgeen eens stijging betekent van 14 procent ten opzichte van een jaar eerder. Bron: ABM Financial News

