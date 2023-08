Beursblik: Disney kijkt tegen nodige uitdagingen aan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Disney kijkt tegen de nodige uitdagingen aan in vrijwel iedere tak van het bedrijf en dat zal te zien zijn in de kwartaalcijfers die woensdagavond naar buiten komen. Analisten geraadpleegd door FactSet voorzien voor het afgelopen kwartaal een aangepaste winst per aandeel van 0,97 dollar tegen 1,09 dollar per aandeel een jaar eerder. De omzet zal vermoedelijk uitkomen op 22,5 miljard dollar. Dat was 21,5 miljard dollar een jaar eerder. Analisten die het aandeel volgen verwachten flinke tegenwind voor Disney, onder meer met betrekking tot de toekomst van sportzender ESPN en de teruglopende abonnementen van streamingdienst Disney+. Daarnaast haalt Disney minder advertentie-inkomsten binnen via de traditionele tv-kanalen en trekken de attractieparken minder bezoekers. Tot slot kampt Disney met stakingen van acteurs en scriptschrijvers en is het in een conflict gekomen met de Amerikaanse staat Florida. Vannacht werd wel bekendgemaakt dat ESPN een overeenkomst heeft gesloten met PENN Entertainment voor het exploiteren van het online goksysteem onder de naam ESPN Bet. Met de deal is 1,5 miljard dollar gemoeid. PENN krijgt hiervoor tien jaar lang de merkrechten van ESPN Bet in handen. Analist Dave Novosel van Gimme Credit verwacht dat de significante daling van de operationele marges in de afgelopen twee kwartalen zich zal doorzetten in de rest van het jaar. "Hoewel een verkoop van de tv-activiteiten een logische keuze zou zijn, is de vraag wie daar interesse in zou hebben", aldus Novosel. "We zien deze activiteiten niet zo snel passen bij een andere partij. En zelfs al zou er een koper gevonden kunnen worden, dan blijft het de vraag wat deze bereid is om te betalen." Bron: ABM Financial News

