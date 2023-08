Beursblik: moeilijke vergelijkingsbasis voor ForFarmers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ForFarmers

(ABM FN-Dow Jones) ForFarmers kijkt in aanloop naar de cijfers over de eerste helft van dit jaar aan tegen een moeilijke vergelijkingsbasis. Analist Fernand de Boer van Degroof Petercam merkte in een rapport op dat het tweede kwartaal van vorig jaar "uitzonderlijk sterk" was en het eerste kwartaal juist "erg zwak". In het eerste kwartaal van dit jaar vielen de volumes tegen, maar was de groei van de EBITDA positief, zo stelde De Boer. ForFarmers gaf geen concrete cijfers in mei. Op donderdag geeft het bedrijf een uitgebreidere update over de eerste jaarhelft. Het vermogen om bij ForFarmers vooruit te kijken is gering, aldus De Boer, zeker als het om de Nederlandse regio en het stikstofdossier gaat. In mei achtte ForFarmers het nog moeilijk te duiden wat er met de grondstofprijzen zal gebeuren. Dierziekten kunnen lokaal druk zetten op de volumes, zoals in de pluimveesector in het Verenigd Koninkrijk wordt ervaren, waarschuwde het bedrijf toen. Degroof Petercam heeft het advies voor het aandeel ForFarmers op Houden staan met een koersdoel van 3,60 euro. Het aandeel koerste woensdagochtend 1,3 procent hoger op 2,78 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.