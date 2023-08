Eli Lilly verhoogt outlook opnieuw

(ABM FN-Dow Jones) Eli Lilly heeft de outlook opnieuw verhoogd, nadat de resultaten in het tweede kwartaal veel beter waren dan verwacht. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van de Amerikaanse farmaceut.

Het bedrijf kon in het afgelopen kwartaal profiteren van de verkopen van zijn diabetesmiddel Mounjaro, zei CEO David Ricks in een toelichting. Dat middel bracht in het kwartaal bijna 980 miljoen dollar op, tegen slechts 16 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder.

In het tweede kwartaal verbeterde de nettowinst met 85 procent op jaarbasis, van 952,5 miljoen naar 1,76 miljard dollar, of 1,95 dollar per aandeel.

De aangepaste winst per aandeel steeg met 69 procent op jaarbasis naar 2,11 dollar, waar analisten geraadpleegd door FactSet uitgingen van 1,98 dollar.

De omzet steeg met 28 procent op jaarbasis, van bijna 6,5 miljard naar 8,3 miljard dollar. Hier rekende de markt op 7,6 miljard dollar.

Outlook

Het farmabedrijf verhoogde dinsdag opnieuw de outlook en rekent nu voor 2023 op een aangepaste winst per aandeel van 9,70 tot 9,90 dollar. Eli Lilly ging bij de eerste kwartaalcijfers nog uit van een aangepaste winst per aandeel van 8,65 tot 8,85 dollar, wat al een verhoging was ten opzichte van een eerder gemelde 8,35 tot 8,55 dollar.

Ook de verwachting voor de nettowinst per aandeel ging dinsdag flink omhoog, van 8,18 tot 8,38 dollar naar 9,20 tot 9,40 dollar.

De omzet voor 2023 komt in de nieuwe prognose uit op 33,4 tot 33,9 miljard dollar, waar men drie maanden geleden nog uitging van 31,2 tot 31,7 miljard dollar en daarvoor van 30,3 tot 30,8 miljard dollar.

In de Amerikaanse voorbeurshandel noteerde het aandeel dinsdag 10 procent hoger.