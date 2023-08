Meer winst voor Berkshire van Buffett Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berkshire Hathaway heeft in het tweede kwartaal de resultaten zien stijgen. Dit bleek zaterdag uit cijfers van het investeringsvehikel van Warren Buffett. Het nettoresultaat steeg op jaarbasis van een verlies van 43,6 miljard dollar naar een winst van 35,9 miljard dollar. Vorig jaar leed Berkshire een verlies op zijn investeringen van ruim 53 miljard dollar. Afgelopen kwartaal was dit juist een winst van bijna 26 miljard dollar. Zelf vindt Buffett dat de operationele winst een betere afspiegeling is van hoe zijn bedrijf presteert dan de nettowinst, waarin de 'papieren' winsten en verliezen zitten. Operationeel zag Berkshire het resultaat in het tweede kwartaal stijgen van 9,4 miljard naar 10,0 miljard dollar. Na zes maanden stond de operationele winst op 18,1 miljard dollar. Dat is ruim meer dan de 16,6 miljard dollar in de eerste helft van 2022. In het tweede kwartaal kocht Berkshire voor ongeveer 1,4 miljard dollar aan eigen aandelen in. Dat is beduidend minder dan de 4,4 miljard dollar in de eerste drie maanden. Het aandeel Berkshire Hathaway steeg dit jaar ruim 13 procent. Medio maart noteerde het aandeel op het laagste punt van dit jaar, waarna een rally volgde. Bron: ABM Financial News

