Beursblik: tegenvaller bij sectorgenoot belooft weinig goeds voor Alfen

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) Zakenbank Jefferies ziet zich door tegenvallende resultaten bij Wallbox gesterkt in zijn negatieve visie op Alfen. Dit bleek woensdag uit een rapport van analist David Kerstens. Wallbox rapporteerde een volumedaling van 38 procent in het tweede kwartaal. De oorzaak is dat klanten hun voorraden blijven afbouwen, aldus Kerstens. De analist rekent bij Alfen op een volumekrimp van 40 procent. Daarnaast verwacht Kerstens voor Alfen een 32 procent lagere EBITDA in het tweede kwartaal van 13,7 miljoen euro, wat 16 procent onder de analistenconsensus is van 16,3 miljoen euro. De analist voorziet verder een omzetstijging van 5 procent tot 115,7 miljoen euro. Daarmee zit hij 10 procent onder de consensus van 128,7 miljoen euro. Voor heel 2023 verwacht Jefferies een 10 procent hogere omzet van 485 miljoen euro. Alfen zelf heeft een outlook van 540 tot 600 miljoen euro aan omzet. Alfen publiceert op 23 augustus de halfjaarcijfers. Jefferies hanteert een koersdoel van 50 euro voor het aandeel met een Underperform advies. Alfen noteerde woensdag 5,3 procent lager op 59,28 euro. Bron: ABM Financial News

