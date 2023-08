Beursblik: plussen en minnen bij JDE Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) JDE Peet's heeft in de eerste jaarhelft een meevallende winst behaald, maar verlaagde de outlook voor 2023 wel. Dit concludeerden analisten van zakenbank Jefferies woensdag, nadat de koffiespecialist voorbeurs de boeken opende. De omzetgroei van JDE was in de eerste zes maanden conform de verwachting van Jefferies, maar de aangepaste EBIT viel 5 procent hoger uit dan verwacht. Hoewel JDE de outlook voor de omzet in 2023 herhaalde, werd die voor de aangepaste EBIT wat verlaagd. De aangepaste EBIT zal autonoom met enkele procenten stijgen óf dalen. Eerder ging JDE nog louter uit van een stijging met een laag enkelcijferig percentage. Verder merkte Jefferies op dat de prestaties van JDE in Europa tegenvielen. Dit schreven de analisten toe aan de prijzen. De zakenbank heeft een Houden advies op JDE met een koersdoel van 29,75 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.