Melexis verhoogt outlook 2023

(ABM FN) De halfjaarcijfers van Melexis waren conform de eigen outlook. Dit maakte de chipproducent woensdagmorgen bekend, tegelijk met een verhoging van de outlook voor het volledige boekjaar.

Voor heel 2023 voorspelt de chipbakker een omzetgroei van 14 tot 16 procent met een brutomarge van meer dan 45 procent en een operationele marge van ongeveer 27 procent.

Eerder rekende Melexis op een omzetgroei van 11 tot 16 procent, met een brutowinstmarge van ongeveer 45 procent en een operationele marge van circa 26 procent.

De omzet in het tweede kwartaal van 2023 bedroeg 236,7 miljoen euro, een stijging van 14 procent in vergelijking met hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar.

De analistenconsensus voorspelde een kwartaalomzet van 235,5 miljoen euro. Bij de publicatie van de resultaten voor het eerste kwartaal stelde Melexis zelf voor het tweede kwartaal een omzet te verwachten van 233 tot 238 miljoen euro.

Ten opzichte van het eerste kwartaal steeg de omzet met 4 procent. Wisselkoersen hadden zowel op kwartaal- als op halfjaarbasis een negatieve invloed van 1 procent.

De verkoop aan automobielklanten vertegenwoordigde 91 procent van de totale verkoop, zowel in het tweede kwartaal als in de eerste helft van 2023.

Het brutoresultaat bedroeg afgelopen kwartaal 111,3 miljoen euro of 47 procent van de omzet, een stijging van 19 procent in vergelijking met hetzelfde kwartaal van vorig jaar en een stijging van 8 procent in vergelijking met het vorige kwartaal.

Het bedrijfsresultaat bedroeg 67,5 miljoen euro of 28,50 procent van de omzet, een stijging van 18 procent in vergelijking met hetzelfde kwartaal van vorig jaar en een stijging van 11 procent in vergelijking met het vorige kwartaal.

Het nettoresultaat bedroeg 51,9 miljoen euro of 1,28 euro per aandeel, een stijging van 9 procent in vergelijking met de 47,6 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2022 en een stijging van 2 procent in vergelijking met het vorige kwartaal.

De consensusverwachting bij de analisten voor de nettowinst lag op 52 miljoen euro.

De Raad van Bestuur besliste om een interim dividend uit te keren van 1,30 euro bruto per aandeel.

Melexis verwacht in het derde kwartaal een omzet van 245 tot 250 miljoen euro.