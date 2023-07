Apollo gaat mogelijk opnieuw in Air France-KLM investeren Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM voert exclusieve gesprekken met Apollo Global management over een mogelijke investering van 1,5 miljard euro in de luchtvaarder. Dit meldde de Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij donderdag nabeurs. Air France-KLM en de investeringsmaatschappij voeren de gesprekken voor een investering van 1,5 miljard euro in een operationele dochteronderneming van Air France, die de houder zal zijn van het handelsmerk en de meeste commerciële partnercontracten met betrekking tot de loyaliteitsprogramma's van Air France en KLM. De mogelijke overeenkomst zou vergelijkbaar zijn met de deal die het concern in juli 2022 met Apollo sloot, waarbij de investeringsmaatschappij 500 miljoen euro investeerde in een operationele dochteronderneming van Air France, die reservemotoren bezit die bestemd zijn voor de engineering- en onderhoudsactiviteiten van de luchtvaartmaatschappij. Op grond van die overeenkomst schreef Apollo in op eeuwigdurende obligaties, ofwel perpetuals, die werden uitgegeven door de desbetreffende dochteronderneming van Air France. Dezelfde constructie zou ook nu worden gehanteerd. De financiering zou onder IFRS als eigen vermogen worden beschouwd, waardoor Air France-KLM zijn eigen vermogen kan herstellen en balans kan versterken. Bron: ABM Financial News

