Beursblik: wijziging sturing grootste verrassing in rentebesluit ECB

(ABM FN-Dow Jones) De grootste verrassing in het rentebesluit van de Europese Centrale Bank was een wijziging in de sturing voor komende meetings. Dit zegt marktanalist Bas van Geffen van Rabobank tegen ABM Financial News.

"De ECB zegt nu dat ze ervoor zullen zorgen dat de beleidsrentes op zo'n niveau worden gezet dat dit voldoende verkrappend is om de inflatie te beteugelen", aldus Van Geffen.

In de voorgaande verklaring in juni, was dit nog "zullen worden gebracht".

"Dat laatste suggereerde heel duidelijk dat we er nog niet waren; de nieuwe versie houdt veel meer in het midden of we nu al op dat niveau zijn, of dat er toch nog een verhoging nodig is", analyseerde Van Geffen.

Verder is het volgens de analist aan Lagarde om in haar persconferentie zo weinig mogelijk op een renteverhoging of pauze aan te sturen.

De Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank heeft donderdag tevens besloten de vergoeding op minimumreserves op 0 procent vast te stellen.

"Dat was wel een kleine verrassing", aldus Van Geffen. "Als we kijken naar de minimumreserves die worden aangehouden, 165 miljard euro, dan is dat ook direct een besparing van ruim 6 miljard euro aan rentebetalingen van de ECB aan banken."