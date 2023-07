ECB zet vergoeding op minimumreserves op 0 procent Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) De Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank heeft donderdag besloten de vergoeding op minimumreserves op 0 procent vast te stellen. Dit werd tegelijk met een renteverhoging van 25 basispunten bekendgemaakt. "Dit besluit zal de effectiviteit van het monetair beleid in stand houden, aangezien de huidige mate van controle over de monetairbeleidskoers behouden blijft en de volledige doorwerking van de rentebesluiten naar de geldmarkten gewaarborgd wordt", aldus de ECB. Tegelijkertijd zal dit de efficiëntie van het monetair beleid ten goede komen, denkt de centrale bank, doordat het totale rentebedrag dat over reserves moet worden betaald om de gepaste koers aan te houden zal verminderen. De veranderingen in de vergoeding op minimumreserves worden nader toegelicht in een afzonderlijk persbericht dat om 15.45 uur wordt gepubliceerd. Bron: ABM Financial News

