Beursblik: Besi stelt teleur en verrast Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BE Semiconductor Industries heeft het in het tweede kwartaal beter dan verwacht gedaan, maar waarschuwt voor een afkoeling in het derde kwartaal, waarna de prestaties in het vierde kwartaal weer in de lift zullen zitten. Zo vatte analist Michael Roeg van Degroof Petercam donderdag de kwartaalupdate van Besi samen. De meevaller afgelopen kwartaal was volgens Roeg vooral te danken aan de stijging van de brutomarge. Voor het derde kwartaal rekent Besi vanwege kalendereffecten en aanhoudende marktzwakte op een omzetdaling van 20 tot 30 procent op kwartaalbasis en een brutomarge van 62 tot 64 procent. "Dat is een misser", schreef Roeg. "Maar gevolgd door een verrassend herstel in het vierde kwartaal." Voor het vierde kwartaal rekent Besi namelijk op een omzet die "significant" hoger zal uitvallen dan in het derde kwartaal. Degroof heeft een Houden advies met een koersdoel van 80,00 euro. Roeg besloot zijn taxaties en het koersdoel onder herziening te nemen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.