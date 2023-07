Beursblik: winstwaarschuwing Ebusco Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) Ebusco heeft voorbeurs een winstwaarschuwing afgegeven vanwege een tekort aan materiaal en mankracht. Dit concludeerde analist David Kerstens van Jefferies donderdag in een korte reactie. "De omzet in de eerste jaarhelft zal slechts 11 procent hoger liggen op 41 miljoen euro', aldus Kerstens. Dat levert een EBITDA-verlies op van 44 miljoen euro, tegenover 15 miljoen in de eerste helft van 2022. Ebusco verwacht dit jaar niet langer een positieve EBITDA, ondanks dat de fabrikant wel een significante verbetering in de tweede jaarhelft voorziet, door de opschaling van de productiecapaciteit te versnellen. Daarvoor gebruikt Ebusco 3 assembleerpartners. "Ebusco verwacht nu een positieve EBITDA in 2024", aldus Kerstens die een Houden advies heeft met een koersdoel van 8,00 euro. Voor 2023 ligt de analistenconsensus volgens zakenbank Jefferies op een 158 procent hogere omzet van 288 miljoen euro met een EBITDA van 11,2 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.