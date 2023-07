Beursblik: bodem bij ASMI achter de rug Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De resultaten van ASM International in het tweede kwartaal waren ruwweg in lijn met de verwachtingen en de bodem is geweest. Dit stelden analisten van Jefferies dinsdagavond in een eerste reactie. De omzet viel een procent lager dan verwacht uit, maar de marge juist 100 basispunten hoger, aldus de zakenbank. Dat resulteerde in een meevallende winst. De orders daalden wel, tot 486 miljoen euro. Dat is minder dan de analistenconsensus. Jefferies had echter wel op een dergelijke daling gerekend. "Maar het management heeft nu bevestigd dat het tweede kwartaal de bodem voor de orders was", aldus de analisten. Het derde kwartaal zal beter zijn dan het tweede, hoewel nog altijd minder dan de eerste drie maanden. Ook het vierde kwartaal zal verbetering tonen. ASMI herhaalde de outlook voor 2023. Jefferies verwacht gedurende 2024 en in 2025 een versnelling van de omzet voor ASMI. De zakenbank heeft een koopadvies op ASMI met een koersdoel van 600,00 euro. Bron: ABM Financial News

