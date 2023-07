Europese Commissie onderzoekt overname door Vivendi Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Vivendi

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie onderzoekt of Vivendi de Europese regels heeft geschonden door de overname van Lagardère te snel uit te voeren. De overname werd op 9 juni goedgekeurd door de Commissie, als Vivendi zijn toezeggingen geheel gestand zou doen. Het onderzoek betreft de verplichting van Vivendi om de fusie niet door te voeren voordat de commissie ook de beoogde koper heeft goedgekeurd van een onderdeel dat moest worden verkocht, om de fusie te kunnen laten doorgaan. Deze goedkeuring is nog niet gegeven, meldde de Commissie dinsdag. Overtreding kan leiden tot een boete ter waarde van 10 procent van de gezamenlijke omzet van de gefuseerde bedrijven. "Bedrijven moeten de toezeggingen respecteren die zij aan ons doen", aldus Margrethe Vestager, eurocommissaris Mededinging. "We vatten alle overtredingen van deze procedures zeer ernstig op." Bron: ABM Financial News

