Omzetstijging Unilever

(ABM FN-Dow Jones) De omzet van Unilever is in het tweede kwartaal van 2023 sterker dan verwacht gestegen, ondanks dat de volumes licht daalden. Dit bleek dinsdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van de Britse voedingsgigant. De omzet steeg op kwartaalbasis van 14,8 naar 15,7 miljard euro. Analisten rekenden op een omzet van 15,6 miljard euro. De markt hecht echter vooral waarde aan de ontwikkeling van de onderliggende omzet van Unilever. In het tweede kwartaal steeg de onderliggende omzet met 7,9 procent, waar analisten vooraf rekening hielden met 6,4 procent. De prijzen stegen in het afgelopen halfjaar met 9,4 procent, maar de volumes liepen met 0,2 procent terug, min of meer zoals analisten ook hadden verwacht. De consensus rekende op 9,0 procent hogere prijzen en 0,7 procent lagere volumes. Verder meldde Unilever dat vooral Beauty & Wellbeing het goed deed met een groei van 8,6 procent. Personal Care en Homecare stegen met circa 3 tot 7 procent. Unilever keert een kwartaaldividend uit van 0,4268 euro per aandeel, nadat in de eerste jaarhelft een vrije kasstroom werd gerealiseerd van 2,5 miljard euro. Dat was 0,2 miljard euro meer dan een jaar eerder. Outlook gehandhaafd Tijdens de handelsupdate over het eerste kwartaal van 2023 zei Unilever voor dit jaar te rekenen op een onderliggende omzetgroei die "ten minste" zou moeten uitkomen aan de bovenkant van de meerjarige bandbreedte van 3 tot 5 procent. Deze verwachting werd dinsdag gehandhaafd. Daarnaast verwacht Unilever onverminderd slechts een "bescheiden verbetering" van de onderliggende operationele marge, omdat het bedrijf opnieuw een jaar van verhoogde investeringen voorziet. Bron: ABM Financial News

