Vopak en Hydrogen Utility werken samen aan duurzaam project

Beeld: Vopak

(ABM FN-Dow Jones) Vopak Terminals Australia en Hydrogen Utility gaan samenwerken voor het H2-Hub Gladstone project, een complex dat groene waterstof en ammoniak moet produceren en gebouwd moet worden in het Australische Gladstone. Dit maakte Vopak dinsdagochtend bekend, zonder financiële details te noemen. Hydrogen Utility en Vopak werken samen met bestaande partners voor de ontwikkelingen van het project en richten zich voornamelijk op een exortterminal. Het complex moet 1,7 miljoen ton groene ammoniak produceren en volgens Vopak gaat het om een van de meest geavanceerde exportprojecten op een wereldwijde schaal. Bron: ABM Financial News

