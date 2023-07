'EssilorLuxottica aangeklaagd in VS voor opdrijven prijzen' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) EssilorLuxottica wordt aangeklaagd in de Verenigde Staten voor het opdrijven van de prijzen met wel 1000 procent. Dit meldde persbureau Bloomberg zaterdag.



's Werelds grootste brillenfabrikant, bekend van merken als Ray-Ban en Oakley, zou de "aanstichter en voornaamste uitvoerder" zijn van prijsafspraken op de Amerikaanse markt. Uit de aanklacht blijkt dat er nog twintig andere brillenfabrikanten meededen aan de prijsafspraken.



EssilorLuxottica zou illegale afspraken hebben gemaakt met onder andere Frames for America en For Eyes Optical, blijkt uit de class action-rechtszaak die door consumenten is aangespannen bij een federale rechtbank in San Francisco.



Ook zou een dochteronderneming van het Frans-Italiaanse bedrijf, EyeMed, overeenkomsten hebben gesloten met opticiens in de VS, die de concurrentie zouden beperken en miljoenen consumenten hebben aangezet om de "te dure" brillen van EssilorLuxottica te kopen. Bron: ABM Financial News

