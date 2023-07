Wereldhave profiteert van indexering huren Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Wereldhave

(ABM FN-Dow Jones) Wereldhave heeft de resultaten in de eerste helft van 2023 zien aantrekken, dankzij onder meer de hoge inflatie, en handhaafde de outlook. Dit bleek vrijdag voorbeurs uit de cijfers van het vastgoedfonds. CEO Matthijs Storm benadrukte in een toelichting de sterke operationele gang van zaken. “De huurprijzen voor de kernportefeuille stegen op jaarbasis met maar liefst 10 procent”. Dit was te danken aan een volledige doorwerking van de koppeling van de huren met de inflatie. De nettohuurinkomsten stegen in de eerste zes maanden van 2023 op jaarbasis met 12,3 procent naar 62,9 miljoen euro. Daarnaast zijn door reorganisaties de kosten van het vastgoedfonds “significant” gedaald, aldus Storm. Wereldhave realiseerde afgelopen halfjaar een direct resultaat van 43,2 miljoen euro, ofwel 0,89 euro per aandeel. Dit was een jaar eerder nog 39,4 miljoen en 0,81 euro per aandeel. Het indirecte resultaat, dat bepaald wordt door de waarde van het vastgoed, kwam uit op 13,8 miljoen euro, na een positief resultaat van 5,4 miljoen euro een jaar eerder, waardoor het totale resultaat in de afgelopen periode ruim 57 miljoen euro miljoen euro bedroeg. Dit was een jaar eerder nog een winst van 44,8 miljoen euro. Outlook In het lopende jaar voorziet Wereldhave een nieuwe fase van aanhoudende winstgroei, aangejaagd door opgeleverde Full Service Centers, verdere kostenverlagingen en indexering van de huren, zo liet het vastgoedfonds al bij publicatie van de jaarcijfers in februari weten. Donderdag bevestigde Wereldhave de outlook voor 2023. Het directe resultaat zal dit jaar liggen tussen de 1,65 en 1,75 euro per aandeel. In februari liet Wereldhave weten ook te rekenen op een verhoging van de dividenduitkering dit jaar. Over het jaar 2022 betaalde Wereldhave een dividend van 1,16 euro per aandeel. Bron: ABM Financial News

